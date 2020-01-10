В четвертом квартале Центристской партии поступило более 450 000 евро

В последнем квартале прошлого года Центристской партии поступило в виде пожертвований, членских взносов и государственной дотации в общей сложности более 450 000 евро.
В четвертом квартале прошлого года Центристской партии поступило 11 143 евро членских взносов, сообщается в отчете, представленном комиссии по надзору за финансированием партий.
Центристской партии поступило 97 849 евро пожертвований, 341 926 евро государственной дотации, а выручка от продажи имущества партии составила 2 евро.
Бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 50 000 евро, а Михкель Ундрест 10 000 евро.