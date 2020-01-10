Пт, 10.01.2020
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  • В четвертом квартале Центристской партии поступило более 450 000 евро

В четвертом квартале Центристской партии поступило более 450 000 евро

Keskerakond loodab aasta lõpuks suurest eelarvemiinusest välja tulla.

ФОТО: Tairo Lutter

В последнем квартале прошлого года Центристской партии поступило в виде пожертвований, членских взносов и государственной дотации в общей сложности более 450 000 евро.

В четвертом квартале прошлого года Центристской партии поступило 11 143 евро членских взносов, сообщается в отчете, представленном комиссии по надзору за финансированием партий.

Центристской партии поступило 97 849 евро пожертвований, 341 926 евро государственной дотации, а выручка от продажи имущества партии составила 2 евро.

Бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 50 000 евро, а Михкель Ундрест 10 000 евро.

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