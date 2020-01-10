Пт, 10.01.2020
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Дело не только в алкоголе: председатель правления Tallink рассказал, зачем финны приезжают в Эстонию

Паром Tallink. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

В сфере развития туризма Эстонии следует сосредоточиться на ближайших странах – Финляндии, Швеции, России и Латвии, считает председатель правления судоходной компании Tallink Пааво Ныгене, передает Rus.ERR со ссылкой на передачу Esimene stuudio.

"Мы ежегодно инвестируем в это свыше 25 млн евро", – заявил он, добавив, что если будет нужно, суда Tallink будут отправляться в Финляндию раз в час.

Он считает, что снижение акцизов на алкоголь положительно повлияло на туристический сектор, а финские туристы едут в Эстонию не только за дешевыми спиртными напитками. "У нас много красивых мест, у нас прекрасный Старый город. У финнов приняты короткие поездки, и их число начало расти", – добавил он.

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