Дело не только в алкоголе: председатель правления Tallink рассказал, зачем финны приезжают в Эстонию

"Мы ежегодно инвестируем в это свыше 25 млн евро", – заявил он, добавив, что если будет нужно, суда Tallink будут отправляться в Финляндию раз в час.

Он считает, что снижение акцизов на алкоголь положительно повлияло на туристический сектор, а финские туристы едут в Эстонию не только за дешевыми спиртными напитками. "У нас много красивых мест, у нас прекрасный Старый город. У финнов приняты короткие поездки, и их число начало расти", – добавил он.