Рейнсалу призвал поддержать тщательное расследование авиакатастрофы

На прошедшей в пятницу в Брюсселе экстренной встрече глав МИД ЕС Рейнсалу призвал ЕС поддержать независимое и прозрачное расследование крушения украинского самолета, передал МИД. По словам Рейнсалу, выявляются новые обстоятельства произошедшей в Тегеране авиакатастрофы с множеством гражданских жертв, а близкие жертв заслуживают внесения в произошедшее основанной на доказательствах ясности.

«Для этого команде украинских экспертов необходимы абсолютная поддержка со стороны Ирана и доступ к доказательствам с места катастрофы. Мы призываем страны ЕС к обмену информацией по этому вопросу, - сказал Рейнсалу. - Когда международные правила и обычаи, касающиеся безопасности гражданской авиации, не соблюдаются, мы должны максимально сурово осуждать это и требовать принятия ответственности».

Рейнсалу подчеркнул, что после недавних ракетных ударов Ирана по Ираку Эстония считает крайне важным снижать напряжение на Ближнем Востоке дипломатическим путем, с соблюдением международного права и трансатлантического единства. По словам министра, есть определенные указания на снижение конфликта, но необходимы серьезные переговоры между сторонами, чтобы снизить напряжение и избежать распространение ядерного оружия.

«Эстония считает достойным сожаления заявление Ирана об отказе от выполнения взятых в рамках ядерного соглашения обязательств, - сказал Рейнсалу. - Западные партнеры должны договориться между собой, как добиться того, чтобы Иран не стал ядерным государством, эти дискуссии только предстоят».

Рейнсалу осудил ракетные удары Ирана по базам коалиционных войск в Ираке и нападения на посольство США в Багдаде. Он также заверил, что Эстония понимает право США на защиту своих граждан и коалиционных партнеров от потенциальных нападений.

Говоря о Ливии, Рейнсалу подчеркнул, что Эстония считает крайне прискорбным обострение военного напряжения. «Решение ливийского кризиса может быть только политическим, в Ливии следует добиться мира и стабильности посредством включающего все стороны политического переходного процесса и соблюдения эмбарго на оружие», - сказал он. Эстония поддерживает деятельность ООН по достижению перемирия и продолжению политического процесса, чтобы достичь соглашения по проведению парламентских и президентских выборов.