"Йокерит" в Таллинне гостеприимством не отличился

Первый матч таллиннского двухраундового противостояния "Йокерита" и "Северстали" окончился победой финской команды со счетом 4:1.
Если предыдущие матчи КХЛ в Таллинне проходили в атмосфере аншлага и повышенного интереса, то пятничный матч собрал аудиторию еле дотянувшую до трех четвертей от общей вместимости "Тондираба". На такой ли результат рассчитывали организаторы турнира, полагавшие, что матчи против "Северстали", одержавшей четыре победы в последних пяти матчах КХЛ, вызовут повышенный интерес, но "Спартак" или ЦСКА имеют все-таки большую базы фанатов в нашей стране.
Вели-Матти Савинайнен открыл счет уже на шестой минуте, а во втором периоде соперники забросили три шайбы, причем снова перевес оказался на стороне "Йокерита". В третьем периоде окончательный счет установил Хенрик Хаапала, принесший финнам пятую победу подряд.