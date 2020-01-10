"Йокерит" в Таллинне гостеприимством не отличился

Если предыдущие матчи КХЛ в Таллинне проходили в атмосфере аншлага и повышенного интереса, то пятничный матч собрал аудиторию еле дотянувшую до трех четвертей от общей вместимости "Тондираба". На такой ли результат рассчитывали организаторы турнира, полагавшие, что матчи против "Северстали", одержавшей четыре победы в последних пяти матчах КХЛ, вызовут повышенный интерес, но "Спартак" или ЦСКА имеют все-таки большую базы фанатов в нашей стране.