Видео ⟩ В Валгамаа увяз в грязи экскурсионный автобус: помогли пожарные-добровольцы

Сегодня утром экскурсионный автобус, который должен был отвезти учеников школы Люллемяэ, волость Валга, в ходе маневра увяз в грязи.

«Волонтеры готовы реагировать на самые разные происшествия. Иногда можно спасти день. Добровольческая бригада Карулы протянула руку помощи и помогла справиться с первой частью учебной поездки (грязным асфальтом)», - написал союз на своей странице в Facebook.