Пт, 10.01.2020
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  • В Валгамаа увяз в грязи экскурсионный автобус: помощь пришла, откуда не ждали

Видео ⟩ В Валгамаа увяз в грязи экскурсионный автобус: помощь пришла, откуда не ждали

Karula Vabatahtlik Tuletõrjeseltsi auto tõmbas porist välja koolilaste ekskursioonibussi.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В Валгамаа члены Союза пожарных добровольцев Карула сегодня поспешили на помощь увязшему в грязи экскурсионному автобусу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Сегодня утром экскурсионный автобус, который должен был отвезти учеников школы Люллемяэ, волость Валга, в ходе маневра увяз в грязи.

«Волонтеры готовы реагировать на самые разные происшествия. Иногда можно спасти день. Добровольческая бригада Карулы протянула руку помощи и помогла справиться с первой частью учебной поездки (грязным асфальтом)», - написал союз на своей странице в Facebook.

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