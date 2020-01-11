Власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит по ошибке

Власти Ирана заявили, что ракета "земля-воздух" утром 8 января сбила вблизи Тегерана самолет МАУ, пишет УНИАН.
Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана
В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за человеческого фактора, а виновных обещают привлечь к ответственности. Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. "Причиной катастрофы украинского самолета стала человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США. Наши глубокие соболезнования и извинения нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зарифе.
A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:— Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.
Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster
Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.
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Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины. СНБО опубликовала список погибших. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета. МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.