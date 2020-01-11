Сб, 11.01.2020
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Власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит по ошибке

Иран.

ФОТО: JOHN WOODS/The Canadian Press/PA Images

Власти Ирана заявили, что ракета "земля-воздух" утром 8 января сбила вблизи Тегерана самолет МАУ, пишет УНИАН.

Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана

В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за человеческого фактора, а виновных обещают привлечь к ответственности. Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. "Причиной катастрофы украинского самолета стала человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США. Наши глубокие соболезнования и извинения нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зарифе.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины. СНБО опубликовала список погибших. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета. МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

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