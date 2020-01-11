Фото: необычные дома Испании

Эти проекты побуждают задуматься о значении и возможностях современной архитектуры. С помощью международного портала Houzz подумаем об этом и мы. На примере Испании.
Интеграция в ландшафт, использование необычных материалов или цвета, игра с пространством… Каждый из этих домов вызывает размышления о том, что сегодня означает само понятие - архитектура.
Дом на скале
Место: Салобрения, Гранада
Архитекторы проекта: Gil Bartolomé Arquitectos
Этот дом, построенный по заказу молодой семьи, стоит на участке с уклоном в 42 градуса, обращенном к Средиземному морю. Архитекторы вписали постройку в ландшафт, раскрыв виды на безбрежное водное пространство.
Плоский дом
Место: Кадис
Архитектор проекта:Alberto Campo Baeza
Этот дом — бетонная плоскость перед бесконечным морем. По словам архитектора, «это самый радикальный дом, который мы когда-либо строили».
Дом Levene
Место: Эскориал
Архитекторы проекта: NO.MAD
Можно ли спроектировать современный дом, уважающий природу, не прибегая к тому, что уже стало общим местом — экоустойчивости и использованию альтернативной энергии? На этот вопрос архитекторы NO.MAD ответили своим проектом — домом, растворенном в лесу.
Дом-аттракцион
Место: Масаррон, Мурсия
Архитектор проекта: Хавьер Пенья, Xpiral Arquitectura
Этот дом полон захватывающих деталей. Из множества фотографий мы выбрали этот внутренний дворик: с зеркалами, плиткой и стеклом ручной работы — элементами, которые формируют пол, меняющий вид в зависимости от освещенности.
Дом-монументалист
Место: Сьюдад-Реаль
Архитектор проекта: Мозес Ройо, Muka Arquitectura
Точность и качество решения конструктивных деталей определяют характер этого монументального проекта, который сам архитектор называет исчезновением домашнего масштаба.
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