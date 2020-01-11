Фото: необычные дома Испании

Интеграция в ландшафт, использование необычных материалов или цвета, игра с пространством… Каждый из этих домов вызывает размышления о том, что сегодня означает само понятие - архитектура.

Дом на скале

Место: Салобрения, Гранада

Архитекторы проекта: Gil Bartolomé Arquitectos

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Этот дом, построенный по заказу молодой семьи, стоит на участке с уклоном в 42 градуса, обращенном к Средиземному морю. Архитекторы вписали постройку в ландшафт, раскрыв виды на безбрежное водное пространство.

Плоский дом

Место: Кадис

Архитектор проекта:Alberto Campo Baeza

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Этот дом — бетонная плоскость перед бесконечным морем. По словам архитектора, «это самый радикальный дом, который мы когда-либо строили».

Дом Levene

Место: Эскориал

Архитекторы проекта: NO.MAD

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Можно ли спроектировать современный дом, уважающий природу, не прибегая к тому, что уже стало общим местом — экоустойчивости и использованию альтернативной энергии? На этот вопрос архитекторы NO.MAD ответили своим проектом — домом, растворенном в лесу.

Дом-аттракцион

Место: Масаррон, Мурсия

Архитектор проекта: Хавьер Пенья, Xpiral Arquitectura

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Этот дом полон захватывающих деталей. Из множества фотографий мы выбрали этот внутренний дворик: с зеркалами, плиткой и стеклом ручной работы — элементами, которые формируют пол, меняющий вид в зависимости от освещенности.

Дом-монументалист

Место: Сьюдад-Реаль

Архитектор проекта: Мозес Ройо, Muka Arquitectura

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Точность и качество решения конструктивных деталей определяют характер этого монументального проекта, который сам архитектор называет исчезновением домашнего масштаба.