Бывший вице-мэр Таллинна сидит без работы и утопает в долгах

По предложению бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли, который задолжал в общей сложности не менее 100 000 евро многочисленным кредиторам, Харьюский окружной суд объявил заседание по делу о его банкротстве закрытым, сообщает Äripäev.