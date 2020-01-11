Бывший вице-мэр Таллинна сидит без работы и утопает в долгах

По предложению бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли, который задолжал в общей сложности не менее 100 000 евро многочисленным кредиторам, Харьюский окружной суд объявил заседание по делу о его банкротстве закрытым, сообщает Äripäev.
По словам временного банкротного управляющего Терье Эйпре, у Мутли имеется по крайней мере на 100 000 евро обязательств перед кредиторами. По словам Эйпре, Мутли также не платит алименты.
Вдобавок, бывший вице-мэр столицы - безработный и практически не имеет имущества. «Шансы на возвращение активов станут ясны в ходе дальнейших банкротных процедур», - сказала Эйпре.
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