Эстония впервые голосовала в Совете Безопасности ООН

Голосование одобрило продолжение гуманитарной помощи, хотя под давлением Россию масштабы программы были сокращены.

Совет Безопасности рассматривал два варианта: один бельгийский и немецкий, а другой российский.

Компромиссная резолюция была принята 11 голосами, Россия, Китай, США и Великобритания воздержались. Против не голосовал никто, чтобы избежать применения вето.

Гуманитарная помощь доставляется через два контрольно-пропускных пункта на сирийско-турецкой границе, мандат продлен всего на полгода. До настоящего времени гуманитарная помощь доставлялась через четыре пограничных пункта, мандат на это истек в пятницу.

Представители Бельгии и Франции выразили разочарование результатом.

«В Сирии нуждаются в гуманитарной помощи 11 млн человек», - подчеркнул посол Бельгии при ООН Марк Пектсен де Бейтсверве,