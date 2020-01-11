Бывает и так: на берегу Балтийского моря продается дача в альпийском стиле

Предлагается купить сразу два участка недвижимости, один из которых является застроенным, а второй - не застроенным. В переводе на более понятный язык, дача стоит на одном участке, площадь которого - 2713 м2, а второй участок площадью 2971 м2 находится рядом.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Двухэтажная дача в альпийском стиле площадью 132,3 м2 построена в 1988 году из мелких блоков.

Спальня. ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная и баня. На втором этаже новых хозяев ждут четыре спальни, туалетные комнаты и два чулана.

Дача. ФОТО: KV.EE

На участке кроме дачи находится еще и летний домик, в котором имеются спальни и каминный зал. Использовать помещения можно только в летний период.

Летний домик. ФОТО: KV.EE

За оба участка недвижимости вместе запрашивают 77 000 евро.