Газета: военные США пытались убить еще одного иранского командира

Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с историей вопроса, удар по Абдуле Резе Шахлаи – специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил "Кудс", активных в Йемене – не привел к его смерти, пишет WP.

По словам источников, эта операция остается засекреченной, однако, как признался один из собеседников газеты, в случае успеха операции о ней рассказали бы в "ту же ночь". Он добавил, что американские военные еще могут предпринять попытки устранить Абдулу Реза Шахлаи.

Таким образом, заключает The Washington Post, неудачная операция против Абдулы Резы Шахлаи может указывать на то, что США проводят более широкий комплекс мер против руководства иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), нежели убийство одного Сулеймани.