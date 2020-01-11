Сб, 11.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов

Большая часть Раквере осталась без электроэнергии

Раквере

ФОТО: Tarvi Kukk

Этим утром большая часть Раквере осталась без электроэнергии. Причина сбоя неизвестна, сообщает Postimees.

По словам местных жителей, около 8.15 энергоснабжение пропало в Роодевялья и Сымеру в окрестностях Раквере .

По состоянию на 09.56 в Раквере было 1455 пострадавших клиентов.

По словам сотрудника службы информации Elektrilevi, их оборудование зафиксировало неисправность в 8.08. Около 10 часов утра карта неисправности показала, что около 1480 клиентов в Раквере и Сымеру остаются без электричества. 

Представитель службы поддержки Elektrilevi не смог сообщить причину перебоев.

По заверению компании, перебои в электроснабжении в Раквере и Сымеру, как ожидается, будут устранены к 11 часам утра.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ