Большая часть Раквере осталась без электроэнергии

По словам местных жителей, около 8.15 энергоснабжение пропало в Роодевялья и Сымеру в окрестностях Раквере .

По состоянию на 09.56 в Раквере было 1455 пострадавших клиентов.

По словам сотрудника службы информации Elektrilevi, их оборудование зафиксировало неисправность в 8.08. Около 10 часов утра карта неисправности показала, что около 1480 клиентов в Раквере и Сымеру остаются без электричества.

Представитель службы поддержки Elektrilevi не смог сообщить причину перебоев.