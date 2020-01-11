Сб, 11.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
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  • У соседей: пентхаус за шесть миллионов евро и отголоски Чернобыля

У соседей: пентхаус за шесть миллионов евро и отголоски Чернобыля
Галереи и фотографии

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Факт первый. Кирпичи, разрушения и хаотичная застройка

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Жители рижского микрорайона Агенскалнс с нескрываемой гордостью называют его самым стильным, уютным и колоритным местом в латвийской столице.  

Хипстерские вечеринки, архитектурный микс из исторических деревянных построек и современных многоэтажек, собственный писающий мальчик, цветущая в декабре сакура и богатая история, увековеченная в легендарных фильмах... 

Галерея: Центр Пардаугавы - Агенскалнс

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Факт первый. Кирпичи, разрушения и хаотичная застройка

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