У соседей: пентхаус за шесть миллионов евро и отголоски Чернобыля

У соседей: пентхаус за шесть миллионов евро и отголоски ЧернобыляГалереи и фотографии
Продолжение статьи
Жители рижского микрорайона Агенскалнс с нескрываемой гордостью называют его самым стильным, уютным и колоритным местом в латвийской столице.
Хипстерские вечеринки, архитектурный микс из исторических деревянных построек и современных многоэтажек, собственный писающий мальчик, цветущая в декабре сакура и богатая история, увековеченная в легендарных фильмах...
Галерея: Центр Пардаугавы - Агенскалнс
Подробнее: