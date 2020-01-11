Премьеры Эстонии и Финляндии поклялись в дружбе, скандал с Хельме забыт

Визит Марин начался во второй половине дня на выставке в музее Kumu. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Марин сохранила дипломатичный тон, указав на хорошее состояние эстонско-финских отношений. Относительно оскорбления со стороны министра внутренних дел Марта Хельме Марин сказала, что не будет комментировать внутреннюю политику Эстонии.

«Я очень рад приветствовать сегодня свою коллегу. Дружба между Эстонией и Финляндией очень крепкая, она имеет непреходящую ценность, и мы хотим развивать ее вместе», - начал пресс-конференцию Ратас.

Выступления премьер-министров носили дипломатический характер и несколько раз подчеркивали хорошее сотрудничество между Эстонией и Финляндией. Были выделены несколько областей: энергетика, дигирецепт. По словам Марин, они говорили об окружающей среде, России и Украине, а также о конфликте между Ираном и США. Марин подчеркнула важность сотрудничества в Балтийском море, потому что это важный регион для обеих стран с точки зрения безопасности, окружающей среды и экономики.

"Финляндия и Эстония очень близкие и хорошие друзья", - сказала Марин, добавив, что Финляндия и Эстония многое сделали вместе и еще должны сделать в будущем.

Общение с прессой было коротким: журналистам дали задать всего два вопроса - один из них касался климатической политики, второй - сбитого Тегераном украинского самолета.

Финские журналисты были явно разочарованы тем, что смогли задать только один вопрос: их по-прежнему волнует высказывание Марта Хельме, назвавшего Марин продавщицей. Однако правительство Финляндии и сама премьер-министр Марин в какой-то мере намекнули, что эта тема для них исчерпана.