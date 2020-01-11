Японский миллиардер раздаст 9 млн долларов подписчикам в Твиттере в рамках «социального эксперимента»

Маэдзава передаст по 1 млн йен (9000 долларов США) тысяче подписчиков. Счастливчики будут выбраны случайным образом из тех, кто ретвитнет опубликованное им сообщение.

Reuters отмечает, что эффект, который деньги окажут на жизни победителей, будет отслеживаться в ходе регулярных опросов. «Это серьезный социальный эксперимент», — передает агентство слова Маэдзавы, добавившего, что он надеется на интерес со стороны ученых и экономистов.

В январе прошлого года Маэдзава уже объявлял о раздаче денег подписчикам. Тогда он разыграл среди 100 случайных людей 100 млн иен (900 000 долларов). Этот твит стал самым популярным в истории социальной сети.