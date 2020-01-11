Эдвард Лукас: Швецию атакует Китай - где союзники?

«Мы угощаем своих друзей добрым вином, - говорит посол Китая в Швеции Гуй Цунъю, - но для врагов у нас есть ружья».

Руководство Коммунистической партии Китая в последние недели сфокусировало на Швеции свою кампанию, стремящуюся диктовать, каким образом зарубежному миру — в данном случае Шведскому ПЕН-клубу — следует думать, говорить и действовать. Правозащитная организация писателей в начале ноября сообщила, что присуждает свою ежегодную премию Тухольского, предназначенную для подвергающихся преследованиям литераторов, шведскому издателю Гуй Минхаю. Родившийся в Китае издатель с шведским гражданством, который жил в Гонконге, был четыре года назад похищен в Таиланде.

Китайское посольство потребовало, чтобы ПЕН-клуб не награждал его, и пригрозило в противном случае неопределенными последствиями. За этим последовал отказ. Вслед за этим посольство уточнило свои угрозы, заявив, что если в церемонии примет участие министр культуры Аманда Линд, ей и остальным членам правительства Швеции запретят посещение Китая. Премьер-министр Швеции ответил резко и поначалу показалось, что Китай уступил. Но в декабре посол продолжил в прежнем духе и заявил, что наряду с культурными связями пострадают также торговые.

Шведы сопротивляются этим угрозам. Протест заявили все представленные в парламенте Швеции партии. Три из них хотят объявить недружелюбного посла Гуя персоной нон грата (нежелательным лицом). Местные политики отменили визиты из Китая и думают о расторжении двусторонних партнерских соглашений.

С этой историей связан еще один конфликт, вспыхнувший в связи с бывшим послом Швеции в Пекине Анной Линдстедт, которой грозит судебный приговор за неуполномоченное использование пропекинских тактик в истории с Гуй Минхаем. Она отрицает, что совершила нарушение.

Ведущий политик-консерватор Ульф Кристерссон, которого с Китаем связывают семейные и профессиональные связи, хочет сформировать независимую следственную комиссию, которая расследовала бы действия шведских властей в связи с делом Гуй Минхая в целом. По его словам, поведение Пекина «абсолютно неприемлемо» (в ответ посольство обвинило его в продиктованном злонамеренными мотивами поведении и «наглом и предвзятом вмешательстве во внутренние дела Китая»).

Швеции по сути говорят, что свобода слова, мысли и собраний ограничена по касающимся Китая вопросам, и что если государство выступит против этого, оно подвергнется серьезной экономической каре.

Где же союзники Швеции? Бандитская манера речи китайского посла многим напоминает российского лидера Владимира Путина. Если бы Швеции подобным образом угрожала Россия, мы бы говорили о полномасштабном европейском кризисе безопасности. Но Китай больше России и Европа боится. По словам мисс Линд, Жозеп Боррель, новый руководитель иностранной политики ЕС, был готов оказать помощь. Влиятельный депутат Европейского парламента Ги Верхофстадт опубликовал выражающий поддержку твит.

Но ничто пока не подало пекинским задирам сигнал, что остальная Европа намерена поддержать Швецию сильнее, чем Норвегию в 2010 году, после того, как Китай ввел в ее отношении санкции в качестве мести за присуждение Нобелевской премии мира покойному Лю Сяобо, самому известному диссиденту страны.

Канадцы следят за этим с привычным мрачным чувством. Китай ищет ссоры и с их государством, столь же скудной поддержкой пользуются и двое канадских граждан, которых удерживают в ответ на содержание влиятельной китайской бизнесвумен под домашним арестом в Канаде до заседания об экстрадиции.

Перед каждым государством стоит следующий вопрос: почему бы не проявить солидарность с Швецией (и Канадой) сейчас, вместо того чтобы ждать, пока пекинские забияки не решат, что пришел ваш черед?

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