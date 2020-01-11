Сб, 11.01.2020
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Apple запустила программу бесплатной замены чехлов для iPhone

iPhone.

ФОТО: CortesÃÂ­A/ZUMAPRESS.com

Компания Apple запустила программу замены фирменных чехлов со встроенными аккумуляторами Smart Battery Case для iPhone XS, XS Max и XR, сообщает Ixbt.com.

Как отметили в Apple, некоторые из таких чехлов могут не заряжаться или заряжаться нестабильно, а также не заряжать или заряжать нестабильно смартфоны. 

Проблемные чехлы произведены в период с января по октябрь 2019 года. Отмечается, что проблем с безопасностью использованию таких чехлов нет, тем не менее, Apple собирается бесплатно менять их на исправные. Замену могут проводить как сама Apple, так и авторизованные сервис-центры. 

Программа бесплатной замены касается только этих моделей. У Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max проблем не наблюдается. 

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