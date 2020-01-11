Audi скоро покажет флагманский кроссовер Q9

Audi собирается расширить собственную линейку кроссоверов новой флагманской моделью Q9 с тремя рядами кресел в салоне и мощными моторами, сообщает Motor.
Как сообщает издание Auto Bild, уже в конце текущего года компания Audi собирается презентовать новый кроссовер Q9. В модельном ряду немецкой марки новинка расположится на ступеньку выше, чем парочка кроссоверов Q7/Q8 и будет крупнее них по габаритам. Флагман получит третий ряд сидений, необходимый «Ауди» для успешной конкуренции с другими представителями немецкого автопрома — Mercedes-Benz GLS нового поколения и BMW X7. Правда, вряд ли он будет похож на рендер, сделанный дизайнером X-Tomi.
Кроме того, источники издания не исключают в дальнейшем возможности появления у Q9 «заряженной» модификации RS, укомплектованной мотором мощностью около 600 лошадиных сил. Вдобавок Audi может показать реинкарнацию модели ТТ с четырьмя дверьми в 2021 году. Автомобиль заменит собой сразу две нынешних модели — A3 Sportback и A5 Sportback. Скорее всего, седан ТТ будет выпускаться как в гибридных, так и в чисто электрических версиях.