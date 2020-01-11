Внесение поправок в закон не решает проблему недобросовестных квартирантов

По словам председателя союза Прийду Пярна, после нескольких лет проведения различных круглых столов и обсуждений наконец появились поправки к закону, которые учитывают изменения на рынке аренды за 20 лет и добавляют обеим сторонам новые возможности договориться.

По словам членов Союза, важно прийти к соглашению о размере штрафа в случае нарушения договора нанимателем, а также найти более широкие возможности расторгнуть договор в случае долгосрочной задолженности. По мнению Союза, министерство нашло сбалансированные решения, учитывающие интересы и наймодателей, и нанимателей.

Тем не менее, законопроект не затрагивает проблему с недобросовестными квартиросъемщиками, к которой привели изменения в законодательстве, сделанные в 2013 году. Сейчас, если наниматель нарушает договор или не покидает съемное жилище после расторжения договора, собственнику приходится предпринимать длительные юридические действия.

По словам Пярна, собственники и наймодатели ждут, когда новый законопроект решит эту проблему, тормозящую развитие рынка съемного жилья, и предложит более простые способы избавления от злоумышленников с помощью судебного исполнителя. Можно было бы специально для этого создать более простую судебную процедуру, установить определенные сроки для делопроизводства или признать решение комиссии по съемному жилью в самоуправлениях достаточным для незамедлительного выселения недобросовестных нанимателей.