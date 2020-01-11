Паэт: Россия могла бы последовать примеру Ирана

«Признание властей Ирана, что их военные по ошибке сбили украинский самолет, на котором находилось 176 человек, включая десятки граждан их страны, с рациональной точки зрения, было единственным возможным решением, так как жуткая правда все равно была бы раскрыта в ближайшее время», - сообщил Паэт посредством пресс-сообщения.

«Теперь предстоит призвать к ответу виновных, но погибших это не вернет», - сказал Паэт, а также добавил, что 176 погибших — жертвы противостояния США и Ирана.