Паэт: Россия могла бы последовать примеру Ирана

Европарламентарий Урмас Паэт считает, что России следует взять пример с Ирана, который признал вину в крушении украинского самолета.
«Признание властей Ирана, что их военные по ошибке сбили украинский самолет, на котором находилось 176 человек, включая десятки граждан их страны, с рациональной точки зрения, было единственным возможным решением, так как жуткая правда все равно была бы раскрыта в ближайшее время», - сообщил Паэт посредством пресс-сообщения.
«Теперь предстоит призвать к ответу виновных, но погибших это не вернет», - сказал Паэт, а также добавил, что 176 погибших — жертвы противостояния США и Ирана.
«Умению Ирана признавать вину могла бы последовать Россия, которая по сей день не сделала схожего шага в связи со сбитым в 2014 году малазийским самолетом. Хоть следствие и пришло к конкретным заключениям. По крайней мере это было бы честно по отношению к погибшим и их родным», - добавил Паэт.