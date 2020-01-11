У берегов Австралии акулы съели немецкого футболиста

На место происшествия были вызваны полиции, а также спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки несчастного. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли он жив в тот момент, не уточняется. "Гастинг Бронкос" уже выразил соболезнования семье футболиста.