Сб, 11.01.2020
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У берегов Австралии акулы съели немецкого футболиста

Акула.

ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб в Австралии, где проводил со своими с друзьями отпуск. 21-летний спортсмен прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду, пишет Newsru.com.

Эрика быстро подхватило стремительное течение и его унесло течением в море. Друзья предприняли оперативные попытки спасти футболиста, но их действия оказались безрезультатными.

На место происшествия были вызваны полиции, а также спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки несчастного. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли он жив в тот момент, не уточняется. "Гастинг Бронкос" уже выразил соболезнования семье футболиста.

Периодически в СМИ информации появляются новости о нападении акул на спортсменов, но эти истории не заканчиваются трагически. Акулы, как правило, обращают внимание на серферов и ныряльщиков, которые вторгаются в их пространство.

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