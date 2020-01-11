Эверест. ФОТО: Joshua Maurer/AP

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Нервные клетки восстанавливаются!

У преклонного возраста есть немало минусов, однако "усушка и утруска" мозгов больше не входит в их число. Как выяснилось, 70-летние способны выращивать у себя в голове не меньше нейронов, чем молодежь.

К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке, изучившие гиппокамп (один из отделов головного мозга, отвечающий за производство нейронов) 28 человек в возрасте от 14 до 79 лет, скончавшихся по разным причинам.

Ученые давно знают, что у млекопитающих клетки мозга активно множатся вскоре после рождения и потом уже не возобновляются. Это в полной мере относили и к человеку, и хотя недавно было обнаружено, что гиппокамп способен к нейрогенезу на протяжении всей жизни, специалисты были уверены, что с возрастом эта функция заметно ослабевает.

Однако когда ученые подсчитали число новых нейронов, а также глиальных клеток, которые выполняют при нейронах функцию поддержки, и молекулярных маркеров, возникающих при образовании в мозгу новых нейронных связей, они обнаружили, что по числу новых нейронов и глиальных клеток гиппокамп пожилых и молодых людей практически не отличаются. И те и другие производили примерно по 700 новых нервных клеток в день.

Впрочем, одно важное возрастное отличие исследователи все же обнаружили. У пожилых людей заметно ниже нейропластичность - способность нейронов встраиваться в новые цепочки и создавать в мозгу новые связи.

По словам доцента молекулярной нейробиологии Университета Суонси Джеффа Дэвиса, результаты этих исследований ставят еще более интересную задачу: посмотреть, есть ли разница в воспроизводстве нейронов у людей, которые активно упражняют свой мозг, и тех, кто этого не делает.

"Это позволило бы выяснить, влияют ли на воспроизводство нейронов внешние факторы, и если это так, то поспособствовать здоровому старению мозга", - считает Дэвис.

Наша галактика: такая близкая, но недоступная

Когда писатели-фантасты и одержимые ученые устремляют взор в глубины космоса, все эти сотни и тысячи световых лет кажутся пустяком, а между тем, если мы хотим добраться до этих самых глубин, неплохо бы сначала вычислить путь. И вот тут-то возникает самая большая проблема.

Как выяснили специалисты из Института астрономии Макса Планка в Германии и НАСА, исходя из возможностей нынешних космических аппаратов, на полет к ближайшим звездным системам нашей галактики уйдут в лучшем случае десятки тысяч лет.

Ученые наложили на карту звездного неба, составленную космической обсерваторией Гайя, предполагаемые маршруты четырех космических зондов - "Пионер"-10 и 11 и "Вояджер"-1 и 2, - запущенных в промежутке с 1972 по 1977 год.

И вот тут выяснилось, что в ближайший миллион лет (уже звучит устрашающе долго) эти зонды пройдут мимо 60 звезд и близко - к 10. Но что значит близко: ученые говорят о двух парсеках или 60 триллионах километров.

Ближе всех к звезде HIP 117795 в созвездии Кассиопеи подберется "Пионер-10", но даже это произойдет через 90 тысяч лет.

Конечно, будущую космическую миссию можно спланировать с таким расчетом, чтобы сразу направиться к ближайшей звезде - Альфа-Центавра находится "всего" в 1,34 парсеках от нас, но и такое путешествие, если добираться темпами "Вояджера-1", займет 80 тысячелетий.

Что это означает для человечества? Если ученым не удастся изобрести двигатели, позволяющие достигать околосветовых скоростей и совершать скачки в пространстве, как это происходит в научно-фантастических фильмах и книгах, то до ближайших звезд смогут долететь лишь очень далекие потомки стартовавших с Земли экипажей.

Так что пока нам остается присматриваться к Марсу…

Что-то стало холодать: почему температура тела современного человека неуклонно снижается?

С детства нас учили, что нормальная температура тела - 36,6 градуса. Однако как выяснилось, в Америке еще с середины XIX века нормальной температурой считалось 37 градусов - ровно тот порог, после которого в России уже можно было "закосить" от школы.

Но ничто не вечно, и вот уже Америка охладевает.

Чтобы прийти к такому выводу и исключить погрешности в измерениях, Джулия Парсоннет и ее коллеги из Стэнфордского университета перелопатили огромный объем информации.

Сначала они сравнили температуру около 24 тыс. ветеранов гражданской войны в Америке, замеры которой брались с 1860-х по 1940 год. Затем были проанализированы температуры людей, измеренные в период с 1971 по 1975, и вновь - с 2007 по 2017 годы.

Выяснилось, что каждые 10 лет температура американцев падала на 0,03 градуса и в итоге США догнали Россию! Теперь у них "в среднем по больнице" тоже 36,6.

Парсоннет предлагает сразу два доказательства того, что падение температуры - это реальное явление, которое нельзя списать на неточные градусники.

Во-первых, тенденция к снижению прослеживается и в последние годы, когда термометры отличаются высокой точностью.

Во-вторых, у пожилых людей в один и тот же год замеров температура остается неизменно выше, чем у молодых.

"Самым разумным с моей точки зрения объяснением этому феномену может служить то, что на микробиологическом уровне мы заметно отличаемся от наших предков", - полагает Парсоннет. Действительно, мы намного меньше подвержены инфекциям благодаря антибиотикам и вакцинам, поэтому наша иммунная система менее активна и ткани меньше воспаляются.

По словам Парсоннет, тенденция к снижению температуры тела пока не ослабевает. "Конечно, предел есть, и наша температура не упадет до нуля, но когда она перестанет падать, я не знаю", - говорит она.

Я знаю, саду цвесть: на гималайских склонах появляется все больше растительности

Группа ученых из Университета Эксетера под руководством Карен Андерсон, изучавшая снимки высокогорных массивов, сделанные на протяжении последних 25 лет с помощью спутников НАСА, пришла к выводу, что растительность стала встречаться все выше на склонах гор.

Специалисты сосредоточили внимание на субнивальной зоне в Гималаях, где нет постоянного снежного покрова, но деревья уже не растут. Там можно найти мелкие кустарники, травы и мхи.

Снимки показали заметный рост растительности в субнивальной зоне с 1993 года, особенно в полосе 5000-5500 метров над уровнем моря.

Точные причины такой активной колонизации горных склонов растениями пока не выяснены, но Андерсон полагает, что все дело в стремительном разогревании гималайского массива в результате парникового эффекта, а также в увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.

Ученых, как правило, больше интересует таяние высокогорных ледников в Гималаях, поскольку от этого зависит водораспределение в соседних странах, возможные наводнения и засухи. Однако исследователи из Эксетера указывают на то, что новая растительность также способна оказать огромное влияние на распределение водных потоков. Причем эффект может быть прямо противоположным, от ускорения таяния ледников до задерживания воды на склонах.

Пока остается неясным, как высоко смогут забраться растения по мере потепления климата, ведь горные вершины, как правило, покрыты снегом и льдом и лишены плодородного слоя, однако уже сегодня некоторые особо стойкие виды освоили высоту в 1659 метров над уровнем моря.