Галерея: сотни защитников животных провели в Таллинне акцию протеста

Организация по защите животных Loomus в субботу провела в Таллинне традиционное шествие для привлечения внимания к необходимости запретить пушные зверофермы.
Шествие началось в полдень от Вируских ворот, демонстрация прошла через Старый город к зданию Рийгикогу, где участники митинга выступили с речами, пишет BNS.
По данным Loomus, члены Рийгикогу планируют вновь представить в феврале законопроект, запрещающий в Эстонии содержание, разведение и размножение животных для производства меха.
Поддержку запрету звероводческих ферм выразили все действующие в Эстонии организации по защите животных. Меховые зверофермы запрещены в 14 странах. Организация Loomus собрала в Эстонии более 54 000 подписей под международной петицией о запрете звероводческих хозяйств.