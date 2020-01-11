Галерея: сотни защитников животных провели в Таллинне акцию протеста

Шествие началось в полдень от Вируских ворот, демонстрация прошла через Старый город к зданию Рийгикогу, где участники митинга выступили с речами, пишет BNS.

По данным Loomus, члены Рийгикогу планируют вновь представить в феврале законопроект, запрещающий в Эстонии содержание, разведение и размножение животных для производства меха.