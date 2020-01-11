Сб, 11.01.2020
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  • Галерея: сотни защитников животных провели в Таллинне акцию протеста

Галерея: сотни защитников животных провели в Таллинне акцию протеста

Организация по защите животных Loomus в субботу провела в Таллинне традиционное шествие для привлечения внимания к необходимости запретить пушные зверофермы.

Шествие началось в полдень от Вируских ворот, демонстрация прошла через Старый город к зданию Рийгикогу, где участники митинга выступили с речами, пишет BNS.

По данным Loomus, члены Рийгикогу планируют вновь представить в феврале законопроект, запрещающий в Эстонии содержание, разведение и размножение животных для производства меха.

Поддержку запрету звероводческих ферм выразили все действующие в Эстонии организации по защите животных. Меховые зверофермы запрещены в 14 странах. Организация Loomus собрала в Эстонии более 54 000 подписей под международной петицией о запрете звероводческих хозяйств.

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