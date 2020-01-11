Сб, 11.01.2020
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Этап КМ по биатлону в Оберхофе: в женской эстафете победила Норвегия, Эстония – 14-я

Сборные Швеции, Норвегии и Франции.

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а команда Эстонии финишировала на 14-м месте, пишет Rus.ERR.

Норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рейселанд и Тириль Экхофф, преодолела дистанцию, допустив 11 промахов.

Второе место заняла команда Швеции, с 10 промахами отставшая от победительниц на 21,1 секунды. Третьей стала сборная Франции - 12 промахов и 33,1 секунды отставания.

Украина финишировала шестой, Россия - седьмой, Белоруссия - восьмой, а команда Эстонии (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Грете Гайм) стала 14-й, проиграв норвежкам 5 минут и 46,4 секунды.

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