Этап КМ по биатлону в Оберхофе: в женской эстафете победила Норвегия, Эстония – 14-я

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а команда Эстонии финишировала на 14-м месте, пишет Rus.ERR.
Норвежская команда, в составе которой выступили Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рейселанд и Тириль Экхофф, преодолела дистанцию, допустив 11 промахов.
Второе место заняла команда Швеции, с 10 промахами отставшая от победительниц на 21,1 секунды. Третьей стала сборная Франции - 12 промахов и 33,1 секунды отставания.
Украина финишировала шестой, Россия - седьмой, Белоруссия - восьмой, а команда Эстонии (Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Грете Гайм) стала 14-й, проиграв норвежкам 5 минут и 46,4 секунды.