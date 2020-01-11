В BMW рассказали, когда откажутся от двигателей внутреннего сгорания

Как известно, баварские инженеры уже трудятся над несколькими электромобилями, первым из которых станет кроссовер iX3, пишет Motor. Несмотря на это, в BMW не торопятся объявлять о тотальной электрификации и делать громкие заявления о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания. Наоборот, в концерне уверены, что переход на электромобили не произойдет в одночасье и последний автомобиль с ДВС покинет конвейер не ранее чем через 20-30 лет. В интервью изданию Automotive News Europe руководитель отдела исследований и разработок марки BMW Клаус Фрелих рассказал, что дизельные моторы будут выпускаться еще 20 лет, а бензиновые — и вовсе 30.