В тяжелой аварии погибли две женщины и девятимесячный ребенок

Около 14:45 полиция получила сообщение о том, что автомобили Volvo и Audi столкнулись в районе деревни Маса на острове Сааремаа.

По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда мужчина за рулем Audi, ехавшего на высокой скорости, не заметил, что водитель двигавшегося перед ним Volvo начала делать левый поворот, сказал старший полицейский Курессааре Меэлис Юханди.

По предварительным данным, в аварии погибли 27-летняя женщина, управлявшая автомобилем, 58-летняя женщина и девятимесячный ребенок, находившиеся в Volvo. Водитель Audi и 37-летняя женщина, находившаяся в Volvo, были доставлены в больницу, добавил Юханди.

Оперативный руководитель Ляэнаской префектуры Хенри Мурумаа сообщил сегодня вечером в пресс-релизе, что полицейские, почти за десять километров до места происшествия измерявшие скорость на патрульном автобусе со спидометром, зафиксировали скорость Audi, составлявшую 138 км/ч.

«Полиция ехала позади Audi, но сразу же потеряла его из виду и не успела дать ему сигнал остановки», - сказал Мурумаа.

«Полиция сообщила о нарушителе скоростного режима другу патрулю, работавшему на том же шоссе, попросив задержать ехавший в их сторону Audi. Однако до этого водитель Audi стал причиной тяжелого ДТП», - продолжил Мурумаа.

«Точные ответы относительно опьянения управлявшего Audi 34-летнего мужчины даст экспертиза, однако, согласно первоначальной информации медиков, он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Мурумаа и отметил, что мужчина и раньше находился в поле зрения полиции.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.