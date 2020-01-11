В тяжелой автоаварии погибли две женщины и маленький ребенок

Около 14.45 дня полиция получила сообщение о том, что автомобили Volvo и Audi столкнулись в районе деревни Маса на острове Сааремаа.

По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда мужчина за рулем Audi, ехавшего на высокой скорости, не заметил, что водитель двигавшегося перед ним Volvo начала делать левый поворот, сказал старший полицейский Курессааре Меэлис Юханди.

По предварительным данным, в аварии погибли две женщины и маленький ребенок, находившиеся в Volvo. Водитель Audi и третья женщина, находившаяся в Volvo, были доставлены в больницу, добавил Юханди.