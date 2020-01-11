Деннис Мюленбург. ФОТО: Sarah Silbiger/REUTERS

Деннис Мюленбург, уволенный с поста главы американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн долларов в рамках контракта.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", - говорится в сообщении корпорации.

Таким образом, Мюленбург лишился 14,6 млн долларов по итогам прошлого года, но в общей сложности должен получить от компании 62,2 млн долларов.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добъется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января, ранее они занимал пост главы совета директоров компании.

Об увольнении Мюленбурга стало известно 23 декабря. Он пришел в компанию в 1985 году, в 2015 году был назначен главой Boeing, а до этого руководил департаментом космоса, обороны и безопасности.

Проблемный лайнер

16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max.

В октябре в Boeing заявляли, что полеты 737 Max возобновятся до конца года, но в декабре Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов лайнера до начала 2020 года.

Эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф, однако Boeing продолжал его выпуск.

Конгресс США проводил слушания, на которых было объявлено, что американские авиационные власти после катастрофы 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года были осведомлены о риске повторения инцидента.

Анализ, проведенный FAA, показал, что за дальнейшее время эксплуатации самолета могло произойти не меньше десятка таких же катастроф, если в конструкцию 737 Max не будут внесены изменения.