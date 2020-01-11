Картина дня: трагическая авария, признание властей Ирана и штормовое предупреждение

В тяжелой автоаварии погибли две женщины и маленький ребенок

На 128-м километре дороги Рист-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа сегодня произошла серьезная авария, в которой, по предварительным данным, погибли две женщины и маленький ребенок. Читать далее...

История роковых ошибок: случайно сбитые авиалайнеры

Пассажирский "Боинг" 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший в среду рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. Трагедия случилась вскоре после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в соседнем Ираке, сообщает Би-Би-си. Читать далее...

Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке

В субботу, 11 января, Иранские власти признали, что крушение пассажирского самолета "Украинских авиалиний", вылетевшего из Тегерана в Киев утром 8 января, произошло в результате поражения зенитной ракетой, запущенной по ошибке иранскими ПВО. Читать далее...

Погода опасна: в Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Служба погоды Эстонии наряду с направленным по всей территории страны предупреждением первого уровня о возможном обледенении трасс направила также штормовое предупреждение второго уровня по Балтийскому морю. Читать далее...

Bolt избегает прямого общения с клиентами

Компания Bolt, которая в современном понимании является совершенно обычной таксофирмой, до сих пор не взяла на вооружение телефон службы поддержки клиентов или другие каналы оперативной связи, в результате чего клиенты не могут получить немедленную помощь от компании. Читать далее...

Паэт: Россия могла бы последовать примеру Ирана

Европарламентарий Урмас Паэт считает, что России следует взять пример с Ирана, который признал вину в крушении украинского самолета. Читать далее...

Меркель и Путин в Москве проводят кризисные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Мас прибыли в Москву для кризисных переговоров с российским руководством. Читать далее...

Построенные в советское время детсады не отвечают требованиям охраны здоровья

Многие построенные в советское время здания детских садов в Эстонии не отвечают требованиям охраны здоровья, которые были внедрены еще в 2011 году. Читать далее...

Видео: российский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Аравийском море

Американские военные обвинили российский разведывательный корабль в агрессивном сближении с эсминцем США USS Farragut, выполнявшим плановую операцию в северной части Аравийского моря. Инцидент произошел 9 января. Читать далее...

Бывший вице-мэр Таллинна сидит без работы и утопает в долгах

По предложению бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли, который задолжал в общей сложности не менее 100 000 евро многочисленным кредиторам, Харьюский окружной суд объявил заседание по делу о его банкротстве закрытым. Читать далее...

Вне дома: устрицы и шампанское в ресторане, который скоро изменится до неузнаваемости

Благословенные социальные сети периодически подкидывают предложения, от которых трудно отказаться. Вот и на этот раз Facebook напомнил, что в модном ресторане Jahu состоится встреча с многократным чемпионом мира по открыванию устриц и, соответственно, поедание этих устриц c шампанским. Как тут устоять? Читать далее...

Пожары в Австралии: ученые предупреждали о катастрофе еще 11 лет назад

В научном отчете за 2008 год, который был сделан по заказу правительства Австралии, предсказывается, что из-за изменения климата сезон пожаров в дикой природе начнется раньше, кульминацией которого станет 2020 год. Читать далее...

В результате взрыва в Афганистане погибли два американских военных

В результате взрыва самодельного взрывного устройства на юге Афганистана погибли два американских военнослужащих, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в провинции Кандагар в субботу, 11 января, в момент взрыва военные находились в автомобиле, сообщила миссия НАТО в Афганистане. Читать далее...

На следующей неделе температура воздуха резко изменится