Финляндия усиливает погранконтроль на границе с Россией

Как отмечается, на финляндско-российской границе начнется регулярное патрулирование на самолетах и вертолетах.

"Мы будем патрулировать границу больше, чем раньше, особенно в безлюдных районах", - сообщил Yle капитан Ристо Яаскеляйнен, до 2020 года занимавший должность командира пограничной эскадрильи.

Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны. "Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска", - отмечает Yle.

Вертолеты оснастят тепловизорами, которые позволяют тщательно отслеживать происходящее на земле. Нелегала можно будет увидеть за несколько километров. Вылеты станут почти ежедневными, количество часов полета пограничной охраны увеличится до четырех тысяч в год.