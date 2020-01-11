В новогодние каникулы через Ивангород в Эстонию и обратно проследовали более 143 тысяч человек

Кингисеппская таможня отчиталась о новогодних и рождественских праздниках: через Ивангород в Эстонию и обратно за это время проследовали более 143 тысяч человек - пешком, на автомобилях, автобусах и по железной дороге, пишет портал 47news.
Как рассказала пресс-секретарь таможни, во время новогодних каникул таможенные пограничные посты отработали в штатном режиме и без чрезвычайных происшествий.
С 0 часов 31 декабря прошлого года и по 9 января 2020 года границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород в оба направления пересекли 132 547 физических лиц. На территорию Эстонии и обратно в указанный период проследовало 16 181 легковых автомобилей, 1 075 автобусов и 386 единиц грузового транспорта.
На этом участке границу с Эстонией можно пересечь по железной дороге через железнодорожный пункт пропуска Ивангород. Международным пассажирским поездом, соединяющим Москву, Санкт-Петербург и Таллин в указанный период воспользовались 10 692 пассажира.