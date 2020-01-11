В результате взрыва в Афганистане погибли два американских военных

В результате взрыва самодельного взрывного устройства на юге Афганистана погибли два американских военнослужащих, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в провинции Кандагар в субботу, 11 января, в момент взрыва военные находились в автомобиле, сообщила миссия НАТО в Афганистане, передает Deutsche Welle.
Военные патрулировали район близ аэропорта Кандагара, сообщил AFP представитель местной полиции. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".
"Военнослужащие проводили операции в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", - отмечается в заявлении. В соответствии с правилами Минобороны США фамилии погибших военнослужащих назовут спустя 24 часа после того как будут уведомлены родственники.
В конце ноября во время необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп сообщил, что талибы готовы к перемирию и заключению сделки. По его словам, на возобновившихся мирных переговорах представители талибов выразили готовность к прекращению огня. Это стало бы условием для вывода войск США из страны, отметил Трамп.
Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление "Талибаном" гарантий безопасности, разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.
От действий "Талибана" в 2018 году погибло больше людей, чем от действий любой другой подобной группировки. По числу убийств он опережает джихадистов из "Исламского государства". От рук талибов погибли 7379 человек, указано в исследовании "Глобальный индекс терроризма". Таким образом на Афганистан приходится почти половина жертв терактов в мире.