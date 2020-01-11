В результате взрыва в Афганистане погибли два американских военных

Военные патрулировали район близ аэропорта Кандагара, сообщил AFP представитель местной полиции. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

"Военнослужащие проводили операции в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка", - отмечается в заявлении. В соответствии с правилами Минобороны США фамилии погибших военнослужащих назовут спустя 24 часа после того как будут уведомлены родственники.

В конце ноября во время необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп сообщил, что талибы готовы к перемирию и заключению сделки. По его словам, на возобновившихся мирных переговорах представители талибов выразили готовность к прекращению огня. Это стало бы условием для вывода войск США из страны, отметил Трамп.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление "Талибаном" гарантий безопасности, разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.