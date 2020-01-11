Сильный ветер может нарушить паромное сообщение между материком и островами

Обещанная на воскресенье штормовая погода отразится на графике движения судов.

На линии Сыру-Трийги выход парома Soela из Сыру откладывается с 8.15 до 9 часов утра, а из Трийги с 9.30 до 14.30, сообщает на своем сайте оператор Kihnu Veeteed.

На линии Кихну в воскресенье сильный ветер может помешать выйти парому Kihnu Virve с Кихну в 9, с Манилайда в 11.30, с Кихну в 16.15 и с Муналайда в 17.45. Время выхода парома будет уточнено в 8 часов утра в воскресенье.