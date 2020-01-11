На фотографии, обнародованной администрацией президента Украины, видны следы попадания ракеты в украинский самолет Boeing 737. ФОТО: STR/AFP

Киев имел доказательства того, что украинский самолет был сбит ракетой, еще до официального заявления Ирана. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Еще до того, как Иран представил свою позицию, у нас была эта информация. У нас была эта информация еще до того. как ее обнародовали наши важные партнеры из других стран", - сообщил Данилов в интервью Би-би-си.

"Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели доказательства уже на украинской стороне", - добавил он.

Секретарь СНБО заявил, что на фото, обнародованном администрацией президента Украины, четко видны следы попадания ракеты в кабину пилота.

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", - отметил Данилов.

Что говорили на Украине

До официального признания Ирана украинские власти занимали осторожную позицию, не солидаризуясь со своими западными партнерами, прямо заявившими, что с большой вероятностью авиалайнер был сбит ракетой.

В частности, с такими заявлениями еще в четверг 9 января выступили премьер-министры Канады и Великобритании, сославшись на множественные свидетельства и данные нескольких разведок.

"Не должно быть спекуляций о крушении самолета в Иране. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский на следующий день, в пятницу, в "Твиттере" после своего телефонного разговора с Трюдо.

Министр иностранных дел Пристайко заявлял тем временем, что выводы делать еще рано и требуется время, чтобы разобраться в произошедшем.

После официального признания Тегерана президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, наказания виновных и ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Зеленский также переговорил с президентом Франции Макроном. Между ними достигнута договоренность о том, что французские специалисты изучат записи "черных ящиков" сбитого самолета.

Макрон заявил, что начнет официальное международное расследование произошедшего.