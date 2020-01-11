Департамент государственных инфосистем советует обновить программное обеспечение

"Это означает, что программное обеспечение работает, но больше не будут делать исправления системных ошибок, ошибок в безопасности, а также критических уязвимостей в защите", - сказал "Актуальной камере" заместитель гендиректора Департамента государственных инфосистем Маргус Арм.

"Если речь идет о домашнем компьютере, с которого делают поиск в интернете, то я бы абсолютно не волновался", - посоветовал провайдер Роман Иванов.