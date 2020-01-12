Юлия Ауг: в России налицо все признаки формирования тоталитарного государства

- А какие у вас были проблемы?

- Меня снимали с ролей, на которые я уже была утверждена. Продюсеры, с которыми я очень хорошо общаюсь, просили меня не писать посты в Facebook - говорили, что хотят со мной работать, но если они меня утвердят, у них могут быть проблемы с моей кандидатурой на каналах.

- И вы перестали писать?

- Нет, не перестала. Мне просто кажется, что это будет совсем глупо, если я перестану. Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону - я имею в виду в кино и театре. Я не могу сказать, что это какой-то предвестник наступающей демократии. Нет, все на самом деле вокруг очень страшно. Но просто сейчас появилось больше людей, которые понимают, что надо искать пути создания продукта в обход финансирования государства. И возникло очень много новых платформ, для которых создается по-настоящему интересный кино- и телепродукт.

- Вы снимаетесь в клипе Димы Билана "Пьяная любовь" - это такой шабаш, балаган, карнавал - все что угодно. Вам это интересно?

- Да мне интересно - в первую очередь, потому, что его сняла моя подруга Даша Чаруша. Это ностальгический клип о тех самых 90-х, которые, кстати, по сравнению с тем, что происходит здесь и сейчас, выглядят уже вполне милыми, а не такими кровавыми, как нам казалось еще несколько лет назад.

- А потом вы играете у Серебренникова в спектакле "(М)ученик" и позже - в фильме "Ученик".

- Это не "потом", это все параллельно происходит. Мне, безусловно, интереснее всего рядом с Кириллом Серебренниковым- масштаб его личности настолько большой, что рядом с ним вообще интереснее всего.

То, как он переосмысливает любое происходящее событие - и здесь и сейчас, и где-то там в истории.. Если посмотреть его спектакль "Барокко" - как он осмыслил протесты, которые происходили в Праге 68-го года, студенческие протесты в Париже 68-го года, и как он это соединил с сегодняшним днем, - на мой взгляд, это просто великое произведение.

- Помимо Серебренникова и прочего, и прочего, я знаю, что у вас определенное отношение к наготе. Вы в своем первом фильме разделись в 90-х…

- Да это даже 89-й был.

- … потом вы и в некоторых других фильмах раздевались. Зачем вам надо было раздеваться?

- Я к этому отношусь очень спокойно. Мне кажется, что неприятие тела и неприятие плоти - это табу, наложенные на нас христианской моралью. В силу того, что я, скорее, язычница и воспитана на лучших образцах античности, для меня тело прекрасно, принимаемо. Его не надо стыдиться. Им не надо и гордиться - к нему надо относиться, как к данности.

- То есть раздеваться не стыдно?