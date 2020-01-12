Виновник смертельной аварии был ранее судим за нарушения ПДД и пьяное вождение

В 2012 году 22 октября суд признал А.Р. виновным в попытке скрыться на автомобиле от полицейских. На суде мужчина признал вину, что вел автомобиль в нетрезвом состоянии и проигнорировал сигнал полиции остановиться, а затем разогнался до 180 км/ч, пытаясь скрыться. Суд назначил ему в наказание 15 суток ареста и забрал у него на полгода водительские права.

Подобный инцидент произошел с А.Р. уже в 2017 году. Суд признал вину мужчины в том, что ранним утром 7 октября 2017 года в волости Ляэне-Сааре на шоссе Куйвасту-Курессааре он вновь проигнорировал сигнал полиции к остановке. Вместо этого он прибывал скорость и попытался улизнуть от полиции. За это суд назначил мужчине в наказание 5 месяцев и 27 дней условного заключения.

Вчера на 128-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа произошла трагическая авария, в результате которой погибли две женщины и маленький ребенок. По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда мужчина за рулем Audi, ехавшего на высокой скорости, не заметил, что водитель двигавшегося перед ним Volvo начала делать левый поворот, сказал старший полицейский Курессааре Меэлис Юханди.

Почти за десять километров до места происшествия полицейские, замерявшие скорость, зафиксировали скорость Audi, составлявшую 138 км/ч. Полицейские сели в патрульный автобус и начали преследование, но потеряли Audi из виду и не успели подать ему сигнал к остановке. Экспертиза установит точную степень опьянения 34-летнего водителя Audi, но, по предварительной оценке медиков, он был точно пьян.