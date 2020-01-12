Киев выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастрофы

Правительство Украины выплатит по 200 тысяч гривен (около 8300 долларов США) семьям украинцев, которые 8 января погибли в крушении самолета Boeing 737 вблизи Тегерана. Также компания МАУ выплатит деньги семьям погибших членов экипажа, сообщает "24 канал".
Премьер-министр Алексей Гончарук в своей телеграмме выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь – юридическую и финансовую.
Кроме того, украинские дипломаты работают, чтобы родные жертв авиакатастрофы получили компенсации и от иранской стороны.
"Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – подытожил Гончарук.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран предоставит компенсации родным погибших в авиакатастрофе МАУ.
Между тем, украинские пользователи соцсетей соцсетях уже подвергли критике такую сумму выплат от украинского правительства. Они отмечают, что это меньше, чем месячная зарплата многих украинских чиновников и топ-менеджеров.