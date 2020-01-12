Киев выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастрофы

Премьер-министр Алексей Гончарук в своей телеграмме выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь – юридическую и финансовую.

Кроме того, украинские дипломаты работают, чтобы родные жертв авиакатастрофы получили компенсации и от иранской стороны.

"Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – подытожил Гончарук.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран предоставит компенсации родным погибших в авиакатастрофе МАУ.