Вс, 12.01.2020
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Киев выплатит компенсацию семьям жертв авиакатастрофы

Мешки с телами пассажиров украинского "боинга", упавшего в Иране

ФОТО: WANA NEWS AGENCY/VIA REUTERS

Правительство Украины выплатит по 200 тысяч гривен (около 8300 долларов США) семьям украинцев, которые 8 января погибли в крушении самолета Boeing 737 вблизи Тегерана. Также компания МАУ выплатит деньги семьям погибших членов экипажа, сообщает "24 канал".

Премьер-министр Алексей Гончарук в своей телеграмме выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь – юридическую и финансовую.

Кроме того, украинские дипломаты работают, чтобы родные жертв авиакатастрофы получили компенсации и от иранской стороны.

"Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", – подытожил Гончарук.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран предоставит компенсации родным погибших в авиакатастрофе МАУ.

Между тем, украинские пользователи соцсетей соцсетях уже подвергли критике такую сумму выплат от украинского правительства. Они отмечают, что это меньше, чем месячная зарплата многих украинских чиновников и топ-менеджеров. 

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