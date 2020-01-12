Галерея: площадь австралийских пожаров больше, чем вся Эстония

Ситуация с лесными пожарами в Австралии за несколько месяцев ухудшилась, страна больше не справляется самостоятельно. Многие страны мира помогают Австралии, свою помощь предлагает и Эстония, пишет Postimees.
Эстония поддерживает деятельность Австралийского Красного Креста суммой в 50 000 евро. С пожертвований в пользу Красного Креста по 5000 долларов США предназначены каждой потерявшей свой дом семье. Власти Таллинна выделили в поддержку австралийских животных 15 000 евро.
С прошлой весны в Таллиннском зоопарке шел сбор пожертвований на сохранение видов, из которых 6000 евро будут переданы в Австралийский фонд защиты животных зоопарка. «Этот кризис настолько велик, что управлять им с помощью собственных ресурсов невозможно, поэтому необходима международная помощь», - пояснил Тиит Маран, директор зоопарка.
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая сейчас находится в Австралии, сообщила в соцсетях, что внесла свой вклад в пользу Австралийского Красного Креста, а также навестила спасенных коал.
Эстонский рэппер Reket пообещал перечислить январские доходы от стриминга своего альбома австралийской организации по спасению живой природы.
Из-за пожаров посольство Эстонии в Австралии временно переехало из Канберры в Сидней. МИД заявил, что эстонцы, проживающие в Австралии, не обращались за помощью к Эстонии.