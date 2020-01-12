Галерея: площадь австралийских пожаров больше, чем вся Эстония

Эстония поддерживает деятельность Австралийского Красного Креста суммой в 50 000 евро. С пожертвований в пользу Красного Креста по 5000 долларов США предназначены каждой потерявшей свой дом семье. Власти Таллинна выделили в поддержку австралийских животных 15 000 евро.

С прошлой весны в Таллиннском зоопарке шел сбор пожертвований на сохранение видов, из которых 6000 евро будут переданы в Австралийский фонд защиты животных зоопарка. «Этот кризис настолько велик, что управлять им с помощью собственных ресурсов невозможно, поэтому необходима международная помощь», - пояснил Тиит Маран, директор зоопарка.

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая сейчас находится в Австралии, сообщила в соцсетях, что внесла свой вклад в пользу Австралийского Красного Креста, а также навестила спасенных коал.

Эстонский рэппер Reket пообещал перечислить январские доходы от стриминга своего альбома австралийской организации по спасению живой природы.