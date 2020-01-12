Трамп предостерег Иран от расправ над участниками протестов в Тегеране

Глава Белого дома обратился также к "отважным жителям Ирана, страдающим долгое время". "Мы внимательно наблюдаем за вашими протестами. Ваше мужество вдохновляет нас", – отметил президент США, написав свой твит на фарси, передает DW.

Уличные протесты вспыхнули в иранской столице и ряде других городов страны после того как Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского Boeing под Тегераном. Сотни человек собрались перед университетами, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы. Позднее участники акции стали требовать отставки лиц, ответственных за крушение самолета и выкрикивать лозунги с критикой КСИР и иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы прекратить протесты. Произведены аресты.