Эксперты предостерегают: планируемая пенсионная реформа может съесть все сбережения

Инвестор Райво Хейн считает, что поскольку нас не учат инвестированию, с высокой долей вероятности большое количество людей заберет свои накопления из второй ступени и просто-напросто потратит - например, на лечение зубов.

"Очевидно, что это - одна из причин, почему мы не можем говорить о сбережениях отдельно. Сбережения и инвестиции - это две перчатки, которые нужно носить одновременно. Нет смысла сберегать, если вы не инвестируете: тогда эти деньги просто лежат под матрасом, и инфляция их ест", - подчеркивает инвестор.

По его словам, многие заберут деньги, собранные в пенсионной системе, и с этими деньгами направятся в магазин, к стоматологу или в теплую страну. «В продолжительной перспективе будет так, что через 30 лет большое количество пенсионеров выйдет на улицы, требуя повышения пенсий и других пособий, поскольку у них больше не будет дополнительного дохода», - предупреждает Хейн.

«Причина очень проста: люди не умеют инвестировать. Инвестиции в школах не преподаются». В любом случае, Райво Хейн советует продолжать накапливать пенсии и не упускать из виду происходящее.