Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста

Текст письма приводит BFMTV. Изначально план реформы, представленный Филиппом 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет. Кроме того, в ходе реформы планировалось создать единую систему исчисления пенсии, отменив существующие на данный момент 42 программы. Премьер обещал, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум 1 тысячи евро.