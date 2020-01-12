Рейнсалу серьезно поговорил с Майком Помпео о происходящем на Ближнем Востоке

Рейнсалу подтвердил Помпео поддержку Эстонии в связи с напряженностью в отношениях между Ираном и США, подчеркнув, что Соединенные Штаты имеют право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, говорится в пресс-релизе МИД.

«Я призвал Иран прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Ближнем Востоке», - сказал Рейнсалу.

По его словам, важно достичь дипломатического урегулирования ситуации, и Эстония как член Совета Безопасности ООН работает с другими странами над снижением напряженности на Ближнем Востоке и предотвращением дальнейшего развития конфликта.

Министр иностранных дел Помпео поблагодарил министра иностранных дел Эстонии за поддержку и подчеркнул необходимость сотрудничества между союзниками.

По словам Рейнсалу, важно, чтобы Иран не стал ядерной державой и не продолжал развивать свою ракетную программу. В этом отношении важное значение имеет сотрудничество между атлантическими союзниками.

Министр иностранных дел заверил своего американского коллегу, что Эстония считает стратегически важным как двустороннее, так и трансатлантическое сотрудничество с США как в Совете безопасности ООН, так и на уровне НАТО и Европейского союза.

Они также говорили о вчерашней встрече министров иностранных дел ЕС и о расследовании понижения рейтинга украинского пассажирского самолета.

Оба министра иностранных дел подтвердили свою взаимную приверженность коллективной безопасности в соответствии с Уставом НАТО.