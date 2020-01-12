Вс, 12.01.2020
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  • Нарвитян будут судить за попытку убийства полицейского

Нарвитян будут судить за попытку убийства полицейского

Viru maakohus.

ФОТО: Arvet Mägi

На следующей неделе Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела, в котором двух мужчин обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции. Весной 2019 года обвиняемые, находившиеся под стражей, пытались сбежать из Нарвского арестного дома и чуть не убили работника полиции, пишет Rus.ERR.

Согласно данным Вируской окружной прокуратуры, Дмитрий Додонов (1985 г.р.), находясь в арестном доме вместе с Григорием Кашинцевым (1996 г.р.), с целью побега организовал убийство сотрудника данного учреждения.

Возвращаясь с прогулки в камеру, Додонов брызнул в глаза находившемуся при исполнении служебных обязанностей полицейскому мыльный раствор. Воспользовавшись как элементом неожиданности, так и тем, что у стража правопорядка появилось сильное жжение в глазах, Додонов набросился на него и стал душить.

Продолжение здесь.

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