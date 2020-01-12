Нарвитян будут судить за попытку убийства полицейского

Возвращаясь с прогулки в камеру, Додонов брызнул в глаза находившемуся при исполнении служебных обязанностей полицейскому мыльный раствор. Воспользовавшись как элементом неожиданности, так и тем, что у стража правопорядка появилось сильное жжение в глазах, Додонов набросился на него и стал душить.