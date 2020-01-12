В Иране на несколько часов задержали британского посла

Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

Ранее западные СМИ сообщили, что в иранской столице прошли многотысячные акции протеста против властей Ирана. Демонстранты выражали недовольство тем, что ранее Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолет.

"Задержание нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что в настоящее время иракские власти "стоят на перепутье". Они могут либо выбрать путь в направлении превращения страны в парию с политической и экономической изоляцией, "или предпринять шаги по деэскалации напряженности и вступить на путь дипломатии".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье также выразил обеспокоенность в связи с временным задержанием посла Великобритании.

"Очень обеспокоен временным задержанием британского посла в Тегеране в Иране. Полное уважение к Венской конвенции является обязательным. ЕС призывает к деэскалации и пространству для дипломатии", - написал Боррель в Twitter.