В Иране на несколько часов задержали британского посла

Сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра, сообщают в субботу британские СМИ.
Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.
Ранее западные СМИ сообщили, что в иранской столице прошли многотысячные акции протеста против властей Ирана. Демонстранты выражали недовольство тем, что ранее Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолет.
"Задержание нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Он отметил, что в настоящее время иракские власти "стоят на перепутье". Они могут либо выбрать путь в направлении превращения страны в парию с политической и экономической изоляцией, "или предпринять шаги по деэскалации напряженности и вступить на путь дипломатии".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье также выразил обеспокоенность в связи с временным задержанием посла Великобритании.
"Очень обеспокоен временным задержанием британского посла в Тегеране в Иране. Полное уважение к Венской конвенции является обязательным. ЕС призывает к деэскалации и пространству для дипломатии", - написал Боррель в Twitter.
Как сообщалось, акция в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан, по данным информагентства Tasnim, ему предъявлено обвинение в организации протестов и подстрекательстве к беспорядкам.