Премьер-министр Ратас выразил соболезнования в связи с трагическим ДТП

Премьер-министр ЭР Юри Ратас в своем Фейсбуке выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибших в результате вчерашней аварии на острове Сааремаа.
"Алкоголь и превышение скорости чрезвычайно опасны в дорожном движении и могут привести к ужасным авариям. Трагические результаты слишком часты", - написал Ратас в соцсети.
Вождение в пьяном состоянии в субботу стало причиной того, что девятимесячный ребенок и две женщины погибли, а еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Невозможно понять, что было в голове и душе человека, вызвавшего аварию, но последствия его поступка непоправимы", - отметил премьер.
"Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших в результате аварии и желаю раненому скорейшего выздоровления. Давайте заботиться друг о друге!" - подытожил Ратас свой пост.