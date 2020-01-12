Премьер-министр Ратас выразил соболезнования в связи с трагическим ДТП

"Алкоголь и превышение скорости чрезвычайно опасны в дорожном движении и могут привести к ужасным авариям. Трагические результаты слишком часты", - написал Ратас в соцсети.

Вождение в пьяном состоянии в субботу стало причиной того, что девятимесячный ребенок и две женщины погибли, а еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Невозможно понять, что было в голове и душе человека, вызвавшего аварию, но последствия его поступка непоправимы", - отметил премьер.