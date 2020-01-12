Вс, 12.01.2020
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  • Премьер-министр Ратас выразил соболезнования в связи с трагическим ДТП

Премьер-министр Ратас выразил соболезнования в связи с трагическим ДТП

Jüri Ratas.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр ЭР Юри Ратас в своем Фейсбуке выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибших в результате вчерашней аварии на острове Сааремаа. 

"Алкоголь и превышение скорости чрезвычайно опасны в дорожном движении и могут привести к ужасным авариям. Трагические результаты слишком часты", - написал Ратас в соцсети.

Вождение в пьяном состоянии в субботу стало причиной того, что девятимесячный ребенок и две женщины погибли, а еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"Невозможно понять, что было в голове и душе человека, вызвавшего аварию, но последствия его поступка непоправимы", - отметил премьер.

"Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших в результате аварии и желаю раненому скорейшего выздоровления. Давайте заботиться друг о друге!" - подытожил Ратас свой пост.

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