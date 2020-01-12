Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком: для рейсов в Дубай найден новый маршрут

Последние события заставили авиакомпанию Finnair искать альтернативные маршруты для облета территории Ирана. Теперь авиакомпания будет совершать полеты из Хельсинки в Дубай через Саудовскую Аравию.

"Finnair постоянно следит за ситуацией в странах, через воздушные пространства которых компания совершает полеты. Для нас самое важное – это безопасность", - говорит директор по авиации Finnair Яри Пааянен.

Из-за изменения маршрута увеличится время полета, что также скажется на расходах авиакомпании.