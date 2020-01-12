Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком: для рейсов в Дубай найден новый маршрут

Финская национальная авиакомпания Finnair из-за ситуации в Иране и Ираке приостановила полеты над этими странами. Теперь маршрут компании будет проходить через Саудовскую Аравию, сообщает портал YLE.
Последние события заставили авиакомпанию Finnair искать альтернативные маршруты для облета территории Ирана. Теперь авиакомпания будет совершать полеты из Хельсинки в Дубай через Саудовскую Аравию.
"Finnair постоянно следит за ситуацией в странах, через воздушные пространства которых компания совершает полеты. Для нас самое важное – это безопасность", - говорит директор по авиации Finnair Яри Пааянен.
Из-за изменения маршрута увеличится время полета, что также скажется на расходах авиакомпании.
Finnair ограничивает полеты в воздушных пространствах десяти государств: компания не следует через территории Ирана, Ирака, Сирии, Северной Кореи и Йемена и частично облетает воздушные пространства Украины, Кипра, Египта и Саудовской Аравии.