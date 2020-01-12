Шестой год подряд Мария Романюк получает титул лучшей пловчихи

В декабре 2019 года в Глазго на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде представительница Эстонии Мария Романюк на дистанции 200 метров брассом побила державшийся 16 лет национальный рекорд. В итоге она проплыла 200 метров брассом за 2 минуты и 24,45 секунды. Этот результат принес воспитаннице спортивного клуба Garant 17-е место.

Лучшим пловцом среди мужчин стал Даниель Зайцев, который также тренируется под руководством тренера Романюк Дмитрия Капелина. На проходящем в Глазго чемпионате Европы по плаванию на короткой воде эстонский спортсмен Даниэль Зайцев на дистанции 50 метров баттерфляем трижды за день обновил национальный рекорд. В финале ему не хватило 0,01 секунды, чтобы занять третье место.

Их тренер Дмитрий Капелин удостоился титула лучшего тренера года, и не в первый раз. Молодым тренером года стал Владимир Лабзин.