Российский миллиардер Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками

Имеющий помимо российского также гражданство Финляндии Ротенберг требует, чтобы суд обязал банки Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank принимать его платежи.

Приближенный к Владимиру Путину бизнесмен считает, что поскольку он гражданин Финляндии, то европейские банки обязаны открыть его счета и позволить совершать платежи. Финансовые учреждения в таком случае рискуют попасть в санкционный список США, а также ссылаются на закон об отмывании средств — европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими кредитными учреждениями, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС, передает Bloomberg.

В феврале 2019 года Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков. Nordea, Danske Bank и Osuuspankki отказались оформлять платежи Ротенберга, ссылаясь на те же причины.