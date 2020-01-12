Российский миллиардер Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками
Находящийся в санкционном списке США российский миллиардер Борис Ротенберг подал осенью 2019 года повторный иск против четырех скандинавских банков, потому что они отказались принимать его платежи, пишет Postimees.
Имеющий помимо российского также гражданство Финляндии Ротенберг требует, чтобы суд обязал банки Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank принимать его платежи.
Приближенный к Владимиру Путину бизнесмен считает, что поскольку он гражданин Финляндии, то европейские банки обязаны открыть его счета и позволить совершать платежи. Финансовые учреждения в таком случае рискуют попасть в санкционный список США, а также ссылаются на закон об отмывании средств — европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими кредитными учреждениями, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС, передает Bloomberg.
В феврале 2019 года Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков. Nordea, Danske Bank и Osuuspankki отказались оформлять платежи Ротенберга, ссылаясь на те же причины.
Адвокат Джейкоб Деденрот Бернхофт, специализирующийся на делах по отмыванию денег, считает, что решение, которое примет Хельсинский суд в понедельник, может создать важный прецедент. В банках же считают, что будет странным, если их вынудят разрешить Ротенбергу совершать платежи, учитывая недавние скандалы с отмыванием денег.